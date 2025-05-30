Гасперіні підписав 3-річний контракт з Ромою – Романо
Джан П'єро Гасперіні
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Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні уклав контракт з Ромою.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, сторони підписали угоду на 3 роки.
Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготували трирічний контракт і Гасперіні попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.
Аталанта своєю чергою вже підшукала варіанти заміни для 67-річного тренера. Джан П'єро Гасперіні очолює команду з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.
У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.