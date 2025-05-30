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Гасперіні підписав 3-річний контракт з Ромою – Романо

Олексій Мурзак — 30 травня 2025, 22:50
Гасперіні підписав 3-річний контракт з Ромою – Романо
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні уклав контракт з Ромою.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони підписали угоду на 3 роки.

Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготували трирічний контракт і Гасперіні попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.

Аталанта своєю чергою вже підшукала варіанти заміни для 67-річного тренера. Джан П'єро Гасперіні очолює команду з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

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