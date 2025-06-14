Гаттузо найближчими днями стане новим головним тренером збірної Італії – Романо

Легенда Мілана та його колишній тренер Дженнаро Гаттузо стане новим наставником збірної Італії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, найближчими днями мають бути узгоджені всі деталі та укладена угода між 47-річним фахівцем та італійською федерацією футболу.

"Скуадра адзурра" залишилася без головного тренера після відставки Лучано Спаллетті. Його могли замінити екстренер Артема Довбика в Ромі Клаудіо Раньєрі або ще один колишній наставник Мілана Стефано Піолі, але обидва фахівці відмовилися від цієї можливості.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Дженнаро Гаттузо був хорватський Хайдук, де він працював з українським форвардом Назарієм Русиним. По завершенню сезону-2024/25 сторони припинили співпрацю