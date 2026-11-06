Гаттузо визнали тренером місяця у Серії А

Наставника Лаціо Дженнаро Гаттузо визнали найкращим тренером жовтня у Серії А.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Нагороду присудило журі, до складу якого входили редактори спортивних газет.

Минулого місяця римляни впевнено здолали Монцу (3:1), Ювентус (3:0), Парму (2:1), Сассуоло (6:2) та Кальярі (2:1). Завдяки цій серії підопічні Дженнаро Гаттузо очолюють турнірну таблицю Серії А з 28 очками в активі.

"Перше місце Лаціо в турнірній таблиці з найвищою кількістю очок після 10 ігор в їхній історії багато говорить про вплив Ріно Гаттузо на "б'янкочелесті".

Гаттузо створив сучасну команду з організованістю, інтенсивністю та, перш за все, здатністю забивати з дванадцятьма різними гравцями та захищатися з менталітетом "ніколи не помреш".

Окрім спортивної майстерності, тренер заслуговує на велику похвалу за те, що прищепив своїм гравцям бойовий дух, сформувавши згуртовану групу, яка може адаптуватися до різних моментів матчу", – заявив генеральний директор Серії А Луїджі Де Серво.