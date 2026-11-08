Лаціо готує новий контракт для Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
FIGC
Римський Лаціо готує новий контракт для свого головного тренера Дженнаро Гаттузо.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Чинну угоду фахівця розраховано до літа 2028 року, тоді як "орли" хочуть її пролонгувати ще на сезон, піднявши своєму наставнику зарплату.
Гаттузо очолює Лаціо з літа 2026 року і наразі після 10 турів у Серії А команда посідає перше місце, набравши 28 очок.
Напередодні Ріно визнали найкращим тренером жовтня в чемпіонаті Італії.
Раніше повідомлялося, що Лаціо узгодив новий контракт із правнуком Муссоліні.