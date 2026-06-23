Екснаставник збірної Італії очолив Лаціо

Колишній тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо очолив Лаціо.

Про це повідомила пресслужба римського клубу.

Про деталі угоди наразі не розголошується, однак раніше ЗМІ писали, що контракт буде підписано до 2028 року з можливістю продовження до 2029-го.

На цій посаді він змінив Мауріціо Саррі, який у свою чергу очолить Аталанту.

Під керівництвом Саррі команда посіла 9 місце у Серії А та вийшла до фіналу Кубку Італії, де програла міланському Інтеру. До цього Саррі працював із Лаціо у 2021 – 2024 роках.

Водночас попереднім місцем роботи Гаттузо була збірна Італії, яку він залишив після невиходу національної команди на чемпіонат світу-2026.