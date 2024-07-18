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Карпати визначились з новим головним тренером

Олександр Булава — 18 липня, 22:30
Карпати визначились з новим головним тренером

Львівські Карпати визначились з кандидатурою нового головного тренера після відходу Мирона Маркевича.

Про це повідомляє Sport.ua.

У п'ятницю, 19 липня, гравцям буде представлено нового головного тренера, яким стане наставник молодіжки Владислав Лупашко.

За інформацією джерела, у львівському клубі не поспішали з цим призначенням, тому що у Маркевича був контракт з "зелено-білими»" ще на два роки, і у випадку розірвання угоди клубу довелось заплатити серйозну компенсацію.

Нагадаємо, Лупашко на початку червня покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.

Інгулець Карпати Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко Мирон Маркевич

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