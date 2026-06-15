Екстренер Ювентуса та Челсі очолив Аталанту

Мауріціо Саррі призначений на посаду головного тренера Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 67-річним фахівцем розрахований на три роки – до літа 2029 року. За інформацією ЗМІ, зарплата Саррі становитиме 3,5 мільйона євро на рік.

На посаді головного тренера Аталанти він замінив Раффаеле Палладіно, який був звільнений після завершення сезону-2025/26. Попереднім місцем роботи самого Саррі був римський Лаціо, який він очолював у 2021 – 2024 і 2025-2026 роках.

Фахівець найбільше відомий за роботою з Наполі (2015 – 2018 роки), Челсі (2018-2019) та Ювентусом (2019-2020). З Челсі Саррі вигравав Лігу Європи, Ювентус приводив до чемпіонства у італійській Серії А.