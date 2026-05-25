Колишній тренер збірної Італії може очолити Лаціо

Колишній очільник збірної Італії Дженнаро Гаттузо може стати новим головним тренером римського Лаціо замість Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, Гаттузо вже нібито підписав контракт як новий головний тренер на два роки.

Нагадаємо, що Саррі відмовив Наполі й був близький до підписання з Аталантою.

Раніше повідомлялося, що Мауріціо може стати тренером Наполі після відставки Антоніо Конте.