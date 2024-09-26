Евертон Миколенка може очолити відомий італійський фахівець
Мауріціо Саррі
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Відомий італійський фахівець Мауріціо Саррі може очолити Евертон, за який грає футболіст збірної України Віталій Миколенко.
Про це повідомляє Football Italia.
В його призначенні зацікавлений Ден Фрідкін, який нещодавно став новим власником "ірисок".
65-річний Саррі без роботи з літа цього року, коли покинув Лаціо. Протягом кар'єри він очолював низку італійських команд, а найбільших успіхів досягнув із Наполі. Також тренував Ювентус.
Має досвід роботи Мауріціо і в АПЛ. У сезоні 2018/19 він очолював Челсі. Під його керівництвом "сині" тріумфували у Лізі Європи.