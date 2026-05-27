Лаціо оголосив про відхід головного тренера

Відомий італійський фахівець Мауріціо Саррі покинув посаду головного тренера римського Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Саррі очолив Лаціо влітку минулого року. Під його керівництвом команда посіла 9 місце у Серії А та вийшла до фіналу Кубку Італії, де програла міланському Інтеру. До цього Саррі працював із Лаціо в 2021 – 2024 роках.

Очікується, що незабаром 67-річний італійський фахівець очолить Аталанту. Самого ж Саррі на чолі Лаціо замінить колишній головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо.

Саррі найбільше відомий за роботою з Емполі, Наполі, Челсі та туринським Ювентусом. Із Челсі виграв Лігу Європи-2019, Ювентус привів до перемоги в чемпіонаті Італії 2020 року.