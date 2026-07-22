Помер батько Мауріціо Саррі, він був професійним велогонщиком

У вівторок, 21 липня, у віці 97 років пішов із життя Амеріго Саррі – батько головного тренера Аталанти Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу, яка висловила співчуття своєму тренеру.

Амеріго Саррі також причетний до світу спорту. Він був успішним велогонщиком. Здобув понад 50 перемог на аматорському рівні. Двічі викликався у збірну Італії, а в якості професіонала взяв участь у знаменитій одноденці Джиро ді Ломбардія 1953 року. Його син, Мауріціо Саррі, також відомий як палкий шанувальник велоспорту.

Нагадаємо, Саррі-молодший очолив Аталанту в червні поточного року, підписавши контракт до кінця червня 2029 року. Попереднім місцем його роботи був римський Лаціо.