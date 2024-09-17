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Ексгравець Болоньї: Шахтар вже не той, ми можемо конкурувати з ними

Володимир Кук — 17 вересня, 19:13
Ексгравець Болоньї: Шахтар вже не той, ми можемо конкурувати з ними
Блерім Джемаїлі
Image Sport

Ексгравець Болоньї Блерім Джемаїлі розповів, що очікує від гри проти Шахтаря у 1 турі Ліги чемпіонів-2024/25.

Його слова передає Tutto Mercato.

"Болонья може конкурувати з Шахтарем. У них багато шансів на перемогу через усе, що відбувається в Україні. Шахтар вже не той, яким був колись, який завжди був небезпечним в єврокубках.

Це ідеальна пара, щоб спробувати розпочати цю пригоду правильно", сказав Джемаїлі.

Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.

Болонья Шахтар Ліга чемпіонів-2024/25 Блерім Джемаїлі

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