Ексгравець Болоньї: Шахтар вже не той, ми можемо конкурувати з ними
Ексгравець Болоньї Блерім Джемаїлі розповів, що очікує від гри проти Шахтаря у 1 турі Ліги чемпіонів-2024/25.
Його слова передає Tutto Mercato.
"Болонья може конкурувати з Шахтарем. У них багато шансів на перемогу через усе, що відбувається в Україні. Шахтар вже не той, яким був колись, який завжди був небезпечним в єврокубках.
Це ідеальна пара, щоб спробувати розпочати цю пригоду правильно", – сказав Джемаїлі.
Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.
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