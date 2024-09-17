Ексгравець Болоньї: Шахтар вже не той, ми можемо конкурувати з ними

Ексгравець Болоньї Блерім Джемаїлі розповів, що очікує від гри проти Шахтаря у 1 турі Ліги чемпіонів-2024/25.

Його слова передає Tutto Mercato.

"Болонья може конкурувати з Шахтарем. У них багато шансів на перемогу через усе, що відбувається в Україні. Шахтар вже не той, яким був колись, який завжди був небезпечним в єврокубках.

Це ідеальна пара, щоб спробувати розпочати цю пригоду правильно", – сказав Джемаїлі.