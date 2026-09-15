Болонья знайшла заміну Тедеско – інсайдер

Керівництво італійської Болоньї ухвалило рішення звільнити Доменіко Тедеско з посади головного тренера клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наступником Тедеско має стати Раффаеле Палладіно, з яким вже "россоблу" підписали контракт. Фахівець залишався безробітним з червня поточного року, коли він покинув посаду головного тренера Аталанти. Також він очолював Монцу та Фіорентину.

Нагадаємо, Тедеско очолив "россоблу" влітку цього року, й в поточному сезоні команда ще не здобула жодної перемоги. За чотири тури Болонья тричі зазнала поразки та одного разу зіграла внічию.

41-річний фахівець до свого призначення до італійської команди мав клубний досвід роботи з Ерцгебірге Ауе, Шальке, Спартак Москва (2019-2021 роки), РБ Лейпциг та Фенербахче.

Окрім того, Тедеско з лютого 2023 року по січень 2026 року працював головним тренером збірної Бельгії. Він виводив команду до чемпіонату Європи-2024, де вона розписала мирову з Україною (0:0) в груповому етапі та вилетіла в 1/8 від Франції (0:1).

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі Болонья поступилась Наполі (0:1). Український нападник Довбик не брав участі у цьому поєдинку через травму.