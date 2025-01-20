Маттеус порадив Боруссії Дортмунд запросити колишнього тренера збірної Німеччини

Володар Золотого м'яча та ексгравець Баварії, Інтера та Боруссії Менхенгладбах Лотар Маттеус вважає, що колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Лев міг би допомогти вийти з кризи Боруссії Дортмунд.

Про це колишній німецький футболіст розповів у коментарі на SkySportDE.

"Йоахім Лев був би для мене можливістю спочатку принести трохи спокою в команду, а потім зосередитися на пошуку довгострокового тренера", – заявив Маттеус.

🚨⚫️🟡💬 Lothar Matthäus suggests Joachim #Löw as #BVB interim coach:



„If Jogi Löw were standing on the sidelines – it was similar back then with Franz Beckenbauer at Bayern. When Franz was there, there was calm. There were still strong personalities in the background, but Franz… pic.twitter.com/aHjd5O3I0D — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2025

Раніше повідомлялося, що для нинішнього тренера "джмелів" Нурі Шахіна вирішальними стануть матчі Ліги чемпіонів, в яких команда зустрінеться з Болоньєю та Шахтарем.

Нагадаємо, що замінити турецького фахівця може колишній тренер Манчестер Юнайтед та Аякса Ерік тен Гаг.

Дортмундська Боруссія після поразки від Айнтрахта опустилися на десяту сходинку в Бундеслізі. В останніх 8 матчах дортмундці здобули лише одну перемогу.