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Маттеус порадив Боруссії Дортмунд запросити колишнього тренера збірної Німеччини

Станіслав Лисак — 20 січня 2025, 23:42
Маттеус порадив Боруссії Дортмунд запросити колишнього тренера збірної Німеччини
Getty Images

Володар Золотого м'яча та ексгравець Баварії, Інтера та Боруссії Менхенгладбах Лотар Маттеус вважає, що колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Лев міг би допомогти вийти з кризи Боруссії Дортмунд.

Про це колишній німецький футболіст розповів у коментарі на SkySportDE.

"Йоахім Лев був би для мене можливістю спочатку принести трохи спокою в команду, а потім зосередитися на пошуку довгострокового тренера", – заявив Маттеус.

Раніше повідомлялося, що для нинішнього тренера "джмелів" Нурі Шахіна вирішальними стануть матчі Ліги чемпіонів, в яких команда зустрінеться з Болоньєю та Шахтарем.

Нагадаємо, що замінити турецького фахівця може колишній тренер Манчестер Юнайтед та Аякса Ерік тен Гаг.

Дортмундська Боруссія після поразки від Айнтрахта опустилися на десяту сходинку в Бундеслізі. В останніх 8 матчах дортмундці здобули лише одну перемогу.

Боруссія Дортмунд Йоахим Лев Маттеус Збірна Німеччини з футболу

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