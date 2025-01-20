Маттеус порадив Боруссії Дортмунд запросити колишнього тренера збірної Німеччини
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Володар Золотого м'яча та ексгравець Баварії, Інтера та Боруссії Менхенгладбах Лотар Маттеус вважає, що колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Лев міг би допомогти вийти з кризи Боруссії Дортмунд.
Про це колишній німецький футболіст розповів у коментарі на SkySportDE.
"Йоахім Лев був би для мене можливістю спочатку принести трохи спокою в команду, а потім зосередитися на пошуку довгострокового тренера", – заявив Маттеус.
Раніше повідомлялося, що для нинішнього тренера "джмелів" Нурі Шахіна вирішальними стануть матчі Ліги чемпіонів, в яких команда зустрінеться з Болоньєю та Шахтарем.
Нагадаємо, що замінити турецького фахівця може колишній тренер Манчестер Юнайтед та Аякса Ерік тен Гаг.
Дортмундська Боруссія після поразки від Айнтрахта опустилися на десяту сходинку в Бундеслізі. В останніх 8 матчах дортмундці здобули лише одну перемогу.