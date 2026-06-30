Легенда збірної Німеччини закликав звільнити Нагельсманна

Легендарний ексгравець збірної Німеччини Лотар Маттеус розкритикував головного тренера команди Юліана Нагельсманна після вильоту з чемпіонату світу-2026.

Слова володаря Золотого м'яча 1990 року наводить Sport1.de.

"Мені не вистачає уяви, щоб зрозуміти, як команда може розвиватися з Юліаном Нагельсманном. Після чемпіонату світу потрібно рухатися далі з новим тренером. Цього вже занадто. Я досі не розумію, навіщо сім'ї були там із самого початку турніру. Виникали питання з перельотами, бронюванням готелів – усе це обговорювалося всередині команди, і всі були незадоволені одне одним.

Одному гравцю дозволили летіти з матір'ю, іншому – з дружиною чи дітьми, а решта мали летіти звичайними комерційними рейсами. Було багато хвилювань, увага була зосереджена не на чемпіонаті світу. Вони провели в Америці не більше двох тижнів, а всі сім'ї вже були там. Вони могли прилетіти після чвертьфіналу, якби команда досягла такого результату", – заявив Маттеус.