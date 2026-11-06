Маттеус: Завершення кар’єри Роналду в збірній вийшло ганебним

Легендарний німецький півзахисник Лотар Маттеус поділився своєю думкою з приводу завершення кар'єри Кріштіану Роналду в збірній Португалії.

Слова володаря Золотого м'яча 1990 року наводить Sky Sport Germany.

"Завершення його кар'єри у збірній і останні кілька тижнів загалом були не гідними та вкрай ганебними. У цьому винні як сам Роналду, так і Федерація футболу Португалії. На відміну від Мессі, він змарнував свій шанс, а федерація дискредитувала себе безглуздим штрафом, який наклала на нього після його від'їзду.

Його спадщина та роки виступів за Манчестер Юнайтед і Реал – це щось унікальне й виняткове, видатна кар'єра. Але завершити її гірше було просто неможливо. Це абсолютно негідно", – заявив Маттеус.