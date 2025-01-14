Колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити Боруссію Дортмунд
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Колишній тренер Манчестер Юнайтед та Аякса Ерік тен Гаг може очолити дортмундську Боруссію, яку наразі очолює Нурі Шахін.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.
"Джмелі" опустилися на дев'яту сходинку після чергової поразки в Бундеслізі від Гольштайна Кіля. В останніх 7 матчах дортмундці здобули лише одну перемогу.
Зазначається, що нідерландський фахівець був присутній на матчі Боруссії з Баєром, який завершився на користь чинних чемпіонів Німеччини.
Також у тен Гага хороші стосунки з радником "джмелів" Маттіасом Заммером.
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Ерік тен Гаг покинув посаду наставника Манчестер Юнайтед. На його місце прийшов Рубен Аморім зі Спортинга.