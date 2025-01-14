Колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити Боруссію Дортмунд

Колишній тренер Манчестер Юнайтед та Аякса Ерік тен Гаг може очолити дортмундську Боруссію, яку наразі очолює Нурі Шахін.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

"Джмелі" опустилися на дев'яту сходинку після чергової поразки в Бундеслізі від Гольштайна Кіля. В останніх 7 матчах дортмундці здобули лише одну перемогу.

Зазначається, що нідерландський фахівець був присутній на матчі Боруссії з Баєром, який завершився на користь чинних чемпіонів Німеччини.

Також у тен Гага хороші стосунки з радником "джмелів" Маттіасом Заммером.

🚨🆕 Erik ten Hag remains the shadow coach for Nuri Sahin. Dortmund’s head coach still enjoys the trust of the board despite the team being in 8th place in the Bundesliga.



Ten Hag was at the stadium in Dortmund on Friday for their 2-3 defeat against Leverkusen, as per… pic.twitter.com/i8MT2pMS5j — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2025

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Ерік тен Гаг покинув посаду наставника Манчестер Юнайтед. На його місце прийшов Рубен Аморім зі Спортинга.