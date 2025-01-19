Боруссія Дортмунд визначилась з майбутнім головного тренера

Керівництво Боруссії Дортмунд визначилось із долею головного тренера команди Нурі Шахіна.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Для турецького фахівця стануть вирішальними матчі Ліги чемпіонів, в як "джмелі" зустрінуться з Болоньєю та Шахтарем.

У разі невиходу команди до наступного раунду змагання через вісімку найкращий, боси клубу готові розглянути можливість звільнення Шахіна.

🚨⚫️🟡 Nuri #Sahin faces a decisive UCL match on Tuesday in Bologna to secure his position as head coach of Borussia Dortmund. #BVB



Should Sahin be forced to leave, Erik ten Hag is considered a serious candidate, as previously revealed. This is partly because he would be… pic.twitter.com/bh3tglfo0S — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 19, 2025

Окрім тен Гага, на посаду головного тренера розглядається також Себастьян Генесс, який наразі очолює Штутгарт.

Очікується, що відступні за німецького фахівця складатимуть близько восьми мільйонів євро.

Зазначимо, що сам Шахін вважає, що серед причин невдалого сезону – склад команди, який потребує підсилення.

Так, фахівець наполягає на підписанні нападника Манчестер Юнайтед, який втратив довіру Аморіма.