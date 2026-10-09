Неймар оформив дубль за Сантос у матчі чемпіонату Бразилії

Зірковий вінгер Неймар забив два голи за Сантос у матчі чемпіонату Бразилії проти Фламенго, який відбувся у ніч з 8 на 9 жовтня.

Неймар розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну одразу після перерви замість Філіппе Коутіньо. На той момент Сантос поступався в рахунку 0:2.

На 82 і 87 хвилинах Неймар забив два голи, двічі реалізувавши пенальті. Матч завершився внічию 2:2. Зазначимо, що з 79 хвилини Фламенго грав у меншості – був вилучений колишній півзахисник збірної Італії Жоржиньо.

Тепер на рахунку Неймара 10 голів і 8 асистів у 25 матчах за Сантос у всіх турнірах.

Нагадаємо, у вересні Неймар врятував Сантос від трансферного бану, зі своєї кишені покривши борг клубу в 2 мільйони євро перед Монако.