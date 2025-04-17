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Покидав поле у сльозах. Неймар отримав нову травму

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 10:17
Покидав поле у сльозах. Неймар отримав нову травму
Неймар
Getty images

Зірковий форвард Сантоса Неймар отримав чергову травму.

Про це повідомляє ESPN.

Це трапилося в ніч з 16 на 17 квітня у матчі 4 туру чемпіонату Бразилії проти Атлетіко Мінейро, який Сантос виграв із рахунком 2:0. Неймар вийшов у основі своєї команди, проте попросив заміну на 34-й хвилині матчу. 33-річний нападник покидав поле у сльозах на електрокарі.

Імовірно, у Неймара трапився рецидив м’язової травми, через яку він пропустив 6 тижнів. Матч із Атлетіко Мінейро був для нього другим після відновлення після того пошкодження.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку форварда 3 голи та 3 асисти в 11 матчах за Сантос у всіх турнірах.

Нагадаємо, напередодні Сантос звільнив головного тренера Кайшиньо. Наразі команда посідає 12 місце у чемпіонаті Бразилії з 4 очками у 4 матчах.

Неймар Сантос травма

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