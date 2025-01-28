Аль-Хіляль розірвав контракт з Неймаром

Колишній футболіст Барселона та ПСЖ Неймар став вільним агентом, залишивши Аль-Хіляль на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба саудівського клубу.

Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою. Зазначимо, що найбільш очікуваним продовженням кар'єри для бразильця є Сантос, у якому Неймар починав свій футбольний шлях.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

Бразилець приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року і з того часу зіграв усього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.

У жовтні футболіст отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна, через що пропустив майже рік.

Раніше повідомлялось, що Неймар погодився на значне зниження зарплати заради повернення у Сантос.