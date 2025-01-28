Аль-Хіляль розірвав контракт з Неймаром
Неймар
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Колишній футболіст Барселона та ПСЖ Неймар став вільним агентом, залишивши Аль-Хіляль на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба саудівського клубу.
Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою. Зазначимо, що найбільш очікуваним продовженням кар'єри для бразильця є Сантос, у якому Неймар починав свій футбольний шлях.
Бразилець приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року і з того часу зіграв усього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.
У жовтні футболіст отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна, через що пропустив майже рік.
Раніше повідомлялось, що Неймар погодився на значне зниження зарплати заради повернення у Сантос.