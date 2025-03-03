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Барселона висунула умову Неймару, якщо той хоче повернутися до команди

Олексій Мурзак — 3 березня 2025, 15:21
Барселона висунула умову Неймару, якщо той хоче повернутися до команди
Неймар
Сантос

Барселона розгляне можливість підписання Неймара, якщо він заб'є 15 голів за Сантос.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, це стане підтвердженням того, що він набирає оптимальну форму після травми.

Водночас сам бразилець прагне виступити на чемпіонаті світу 2026 року та сподівається, що високі вимоги в Барселоні допоможуть йому швидше повернутися до найкращих кондицій.

Після повернення в Сантос Неймар забив 4 голи та віддав 3 асисти в 8 матчах.

Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів.

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Неймар

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