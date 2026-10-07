Неймар: Завдяки Мессі я ще більше полюбив футбол

Зірковий бразильський вінгер Неймар звернувся до свого експартнера по Барселоні та ПСЖ Ліонеля Мессі з нагоди його прощального матчу за збірну Аргентини.

Відповідний пост бразилець опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Усі, хто любить футбол, насолоджувалися твоєю грою протягом цих років… Сьогодні — твій останній матч у формі твоєї збірної, твоєї країни, і я сподіваюся, що ти насолодишся кожною секундою, що всі сьогоднішні вшанування принесуть тобі радість. Не лише Аргентина дякує тобі, а й увесь світ — за все, що ти зробив для футболу. Дякую тобі за те, що завдяки тобі я ще більше полюбив футбол; для мене було честю грати проти тебе, а ще більшою — творити історію разом із тобою", – написав Неймар.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 жовтня Аргентина проведе товариський матч проти Беніну, який стане для Мессі прощальним у національній команді.

Зауважимо, що Мессі є найкращим бомбардиром та асистентом "Альбіселесте" в історії. У 207 поєдинках він забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

У складі національної команди вперше за 36 років виграв чемпіонат світу, двічі тріумфував на Копа Америка та здобув золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року.