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Президент Сантоса: Шанси на продовження контракту з Неймаром дуже високі

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 18:03
Президент Сантоса: Шанси на продовження контракту з Неймаром дуже високі
Неймар
Getty Images

Президент Сантоса Марсело Тейшейра оцінив шанси на продовження контракту з зірковим форвардом команди Неймаром.

Його цитує Goal.com.

"Є дуже висока ймовірність, що ми продовжимо контракт – з прицілом на те, щоб він залишився із нами до наступного чемпіонату світу. Шанси на продовження контракту дуже високі.

Нам потрібно проаналізувати й оцінити проєкт, вигоди та переваги від того, що Неймар залишиться. Ми завжди хочемо розраховувати на Неймара. Він постійно працює над відновленням", – заявив президент.

Контракт Неймара з Сантосом діє до кінця червня поточного року. Минулого тижня 33-річний бразилець отримав чергову травму. Сумарно у поточному сезоні на рахунку форварда 3 голи та 3 асисти в 11 матчах за Сантос у всіх турнірах.

Неймар Сантос

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