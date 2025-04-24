Президент Сантоса: Шанси на продовження контракту з Неймаром дуже високі

Президент Сантоса Марсело Тейшейра оцінив шанси на продовження контракту з зірковим форвардом команди Неймаром.

Його цитує Goal.com.

"Є дуже висока ймовірність, що ми продовжимо контракт – з прицілом на те, щоб він залишився із нами до наступного чемпіонату світу. Шанси на продовження контракту дуже високі.

Нам потрібно проаналізувати й оцінити проєкт, вигоди та переваги від того, що Неймар залишиться. Ми завжди хочемо розраховувати на Неймара. Він постійно працює над відновленням", – заявив президент.