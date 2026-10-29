Неймара дискваліфікували на 2 матчі за розмови з прикритим ротом

Зірковий вінгер Сантоса Неймар був покараний за розмови з прикритим ротом.

Про це повідомляє ESPN.

25 жовтня Сантос у матчі 32 туру чемпіонату Бразилії зіграв унічию 1:1 із Байєю. У цьому матчі Неймар на 31 хвилині отримав жовтку картку, а на 78 хвилині – пряму червону за розмову з прикритим ротом.

У ніч із 28 на 29 жовтня вінгер уже пропустив матч бразильської Серії А проти Палмейрас (нічия 0:0) через перебір жовтих карток.

Дисциплінарна комісія Вищого спортивного суду Бразилії постановила, що за розмови з прикритим ротом Неймар пропустить ще два матчі національної першості: проти Брагантіно та Курітіби (2 і 18 листопада відповідно).

Нагадаємо, заборона на розмови з прикритим ротом з'явилася у світовому футболі після скандального епізоду в матчі Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом, коли Джанлука Престіанні з прикритим ротом, ймовірно, висловив расистську образу на адресу Вінісіуса Жуніора.

9 жовтня Неймар оформив дубль у матчі чемпіонату Бразилії проти Фламенго.