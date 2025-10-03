Ексарбітр з Англії опинився у в'язниці за численні сексуальні злочини проти трьох неповнолітніх

Колишнього помічника арбітра Футбольної ліги Англії засудили до 13,5 років позбавлення волі за сексуальні злочини проти трьох неповнолітніх дівчат.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, 47-річний Гарет Віккарс з Мілтон-Кінса був ув'язнений після того, як раніше визнав себе винним у 16 ​​сексуальних злочинах проти трьох 15-річних дівчат. Його також довічно внесли до реєстру осіб, які скоїли сексуальні злочини.

Під час оголошення вироку в Королівському суді Снейрсбрука суддя Керолайн Інгліш сказала Віккарсу, що його поведінка була "наполегливою, маніпулятивною та хижацькою". За її словами, справа показала, що він був "досвідченим та неперевершеним брехуном", і що існувала "складна павутина обману", яку він "сплітав" протягом певного періоду часу.

"У вас явно є сексуальний інтерес до дівчаток, у цій справі є чітка модель поведінки", – сказала Інгліш.

Після винесення вироку Віккарсу, Міська поліція Лондона звернулася з проханням до всіх, хто вважає, що вони або їхні діти можуть бути жертвами Віккарса, звернутися до суду.

"Ми знаємо, що Віккарс розсилав спам сотням молодих дівчат у Snapchat. Його було засуджено за жахливі злочини. Ми вважаємо, що є й інші жертви. Ми вважаємо, що їх можуть бути сотні", – заявив Головний інспектор-детектив Росс Моррелл.

