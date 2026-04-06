Заважав вводити м'яч у гру: в Англії голкіпер вдарив фаната прямо під час матчу

Гучний інцидент стався у матчі Національної ліги Півдня Англії між Енфілд Таун та Челмсфорд Сіті. Голкіпер Джо Райт опинився у центрі скандалу після того, як камери зафіксували його агресивну поведінку щодо фаната суперника.

Під час підготовки до удару від воріт Райт раптово розвернувся у бік трибун, де стояли вболівальники, і, за словами очевидців, вдарив одного з них кулаком. Після цього воротар спокійно повернувся до гри, ніби нічого не сталося.

Епізод викликав шок у присутніх, адже на стадіоні, де було близько 2200 глядачів, пролунали вигуки здивування. Матч навіть довелося призупинити приблизно на сім хвилин.

Цікаво, що арбітри не помітили інциденту, тому Райт уникнув вилучення прямо під час гри. Втім, після фінального свистка його вже супроводили у підтрибунне приміщення під наглядом охорони.

Yesterday the Enfield Town goalkeeper turned round and punched a fan in the face😬😳

Ситуація швидко набула розголосу в мережі: обидва клуби навіть встигли прокоментувати інцидент у соцмережах, але згодом видалили свої дописи. Зокрема, представники Челмсфорд Сіті заявляли про наявність відеодоказів удару.

Тепер справою займається Футбольна асоціація Англії, яка вже розпочала розслідування.

Попри скандал, матч завершився впевненою перемогою Челмсфорда із рахунком 3:0, але саме цей інцидент став головною темою обговорення.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст жорстко збив арбітриню під час ігрового епізоду, не допомігши їй навіть підвестися.