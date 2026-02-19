Фейл дня: нападник вирішив самовільно перебити пенальті, через що арбітр скасував 11-метровий

У матчі Національної ліги Англії між Рочдейл та Сканторп Юнайтед стався епізод, який шокував уболівальників.

Форвард Рочдейла Еммануель Дьєсерувве отримав право пробити 11-метровий удар, підійшов до позначки та розпочав розбіг. Однак у вирішальний момент він повністю зупинився і так і не вдарив по м'ячу. Після паузи нападник просто відійшов убік.

Гравці Сканторпа одразу оточили арбітра, а воротар Рорі Магаді підхопив м'яч. Після консультацій суддя несподівано призначив непрямий вільний удар на користь гостей, залишивши футболістів Рочдейла у повному здивуванні.

Частина гравців господарів буквально схопилася за голову, намагаючись з'ясувати причину рішення.

Згідно з Правилом 14 Футбольної асоціації, фінт під час розбігу дозволений. Проте гравець не має права повністю зупинятися після завершення розбігу або імітувати удар уже після паузи. У такому випадку, якщо м'яч не був забитий, виконавець отримує жовту картку, а супернику призначається непрямий вільний удар.

Зазначимо, поєдинок завершився з рахунком 1:1. На гол Каллума Робертса господарі відповіли точним ударом Раяна Іста.

Раніше повідомлялося, що у Вельсі поліція заарештувала футболіста аматорської ліги, який вирубив суперника ударом ліктем.