КДК УАФ відсторонив на три роки колишнього арбітра УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу провів засідання. За його підсумками було прийнято рішення відсторонити від футбольної діяльності на три роки спостерігача арбітражу Дмитра Кутакова.

Про це повідомляє сайт УАФ.

"Розглянувши матеріали, надані комітетом з етики та чесної гри, щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри спостерігачем арбітражу Дмитром Кутаковим, було прийнято рішення заборонити Дмитру Кутакову здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), строком на 3 роки. Це рішення стало наслідком недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: обов’язку утримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань; обов’язку не застосовувати у своїй діяльності методів і способів, що можуть мати незаконний або неправомірний вплив на хід та/або результат матчу або змагань, із метою отримання переваги для себе або третьої особи)", – йдеться у заяві УАФ.

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Кутаков починав працювати арбітром на професійному рівні у 2005 році, починаючи з Другої ліги України. Згодом він почав судити матчі Української Прем'єр-ліги.

Після завершення кар'єри арбітра Кутаков перейшов на посаду спостерігача арбітражу.

Раніше стало відомо, що захисник збірної України продовжить кар'єру в англійському клубі.