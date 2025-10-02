Помер колишній арбітр Української Прем'єр-ліги Андрій Кутаков

На 48-му році життя помер Андрій Кутаков, колишній арбітр, який працював на матчах від Другої до Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ДЮСШ управління освіти і науки Броварської міської ради.

Причини смерті українського арбітра залишаються невідомі. Останніми роками Андрій працював футбольним тренером.

"З глибоким сумом сповіщаємо про передчасну смерть Андрія Кутакова – тренера відділення футболу ДЮСШ управління освіти і науки БМР, заслуженого тренера України, відомого у минулому арбітра професіонального рівня, активіста та громадського діяча, людини, яка все своє життя присвятила спорту і розвитку футболу в Україні в цілому та в Броварах зокрема. Андрій залишив помітний слід у дитячо-юнацькому футболу, тренував команди різних вікових категорій, виховав не одне покоління юних футболістів, був енергійним, активним та завжди підтримував ініціативи, що зміцнювали наше суспільство, нашу громаду. Його щирість, людяність, почуття гумору, ентузіазм та любов до футболу назавжди залишаться в пам’яті всіх, хто його знав. Світла пам’ять", – йдеться у заяві.

Андрій разом із братом Дмитром тривалий час працювали арбітрами матчів українських чемпіонатів. На відміну від Андрія, Дмитро залишився у професії, ставши спостерігачем арбітражу.

Проте в січні цього року КДК УАФ відсторонив Дмитра Кутакова від будь-якої футбольної діяльності на три роки.