В Англії футболіст отримав вилучення за те, що викинув бутсу суперника за межі поля

У матчі четвертого дивізіону Англії між Ноттс Каунті та Честерфілдом стався курйозний епізод, який завершився достроковим вилученням.

Півзахисник Олівер Норберн залишив свою команду в меншості вже на 19-й хвилині зустрічі.

Читайте також : Відео Суддя хитрим трюком із червоною карткою запобіг протестам футболістів після матчу

Під час одного з ігрових моментів футболіст вирішив позбутися бутси суперника, яка опинилася на газоні. Норберн підняв її та демонстративно викинув за межі поля, чим викликав обурення опонентів.

Арбітр розцінив цей вчинок як неспортивну поведінку і без вагань показав гравцеві пряму червону картку.

Гра в меншості серйозно ускладнила завдання для Ноттс Каунті. У підсумку Честерфілд скористався чисельною перевагою та здобув перемогу з рахунком 3:2.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії арбітр вилучив футболіста, який помацав за геніталії суперника.