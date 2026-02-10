Божевілля в Англії: тренер спровокував фанатів на бійку, а гравець заступився за свою матір на трибунах

Скандалом і втручанням поліції завершився матч FA Vase між Блістон саун та Дройлсден в англійській аматорській лізі.

Після фінального свистка, який зафіксував перемогу Дройлсдена з рахунком 2:0, один із гравців господарів, футболіст під номером 15, влаштував сутичку з уболівальниками гостей.

За інформацією британських ЗМІ, гравець нібито втратив контроль після образ на адресу своєї матері. На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як футболіст вступає в бійку з кількома фанатами суперника, перш ніж конфлікт вдалося зупинити.

Scenes at Bilston town today 🤛 🤛



pic.twitter.com/p7v6SkqnUX — FootballAwaydays (@Awaydays23) February 7, 2026

Окремий ролик зафіксував ще один інцидент: тренера Дройлсдена переслідували вболівальники Блістона прямо на полі. У певний момент він завдає удару одному з фанатів, а згодом намагається виконати удар ногою в стилі легендарного Еріка Кантона.

Інциденти не залишилися без наслідків. Поліція Західного Мідлендсу розпочала розслідування разом із представниками клубу-господаря.

This non league match between Bilston Town and Droyslden got VERY tasty yesterday 😳



This Droyslden manager could be in BIG trouble, one hell of a hook mind 😂pic.twitter.com/hBI6K720yL — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) February 8, 2026

У заяві правоохоронців зазначається:

"Ми розслідуємо інцидент із насильством на стадіоні Блістон Таун на Квін Стріт. Повідомлення про напади надійшли близько 17:00. Наразі затримань не було".

Зі свого боку Блістон підтвердив спільне розслідування з командою гостей, наголосивши, що оприлюднені відео не відображають події дня загалом. Натомість Дройлсден у післяматчевій заяві не згадав про заворушення, обмежившись подякою господарям за прийом.

