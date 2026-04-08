Англія гарантувала собі участь п'яти команд у Лізі чемпіонів-2026/27

У наступному сезоні в Лізі чемпіонів від Англії гарантовано зіграє п'ять команд.

Це право було забезпечене після перемоги Арсенала над Спортингом (1:0) у першому матчі чвертьфіналу найпрестижнішого європейського турніру. До кінця нинішньої кампанії англійським клубам потрібно було здобути бодай одну нічию, щоб точно фінішувати у двійці найкращих у таблиці коефіцієнтів УЄФА за кампанію-2025/26.

Англія вже точно не опуститься нижче другої сходинки. За ще одне додаткове місце в Лізі чемпіонів продовжують боротьбу Іспанія (20,281 бали), Німеччина (19,714), Португалія (18,900), (Італія 18,714) і Франція (16,392).

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні в турнірі брало участь одразу шість представників АПЛ. Свою боротьбу за трофей продовжує також Ліверпуль, який у чвертьфіналі зіграє з чинним чемпіоном ПСЖ.

Вона розпочнеться 8 квітня о 22:00 за київським часом.