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Стали відомі результати голосування клубів УПЛ щодо виключення Дніпра-1

Игорь Чернявский — 16 липня, 13:50
Стали відомі результати голосування клубів УПЛ щодо виключення Дніпра-1

Клуби Української Прем’єр-ліги проголосували за виключення Дніпра-1 з чемпіонату України-2024/25.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, проти участі Дніпра-1 проголосували 11 клубів. Втім, питання ще не вирішено остаточно. Представники деяких клубів вважають, що це компетенція Української асоціації футболу, а не УПЛ.

Дніпро-1 перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.

Нагадаємо, що у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Дніпро-1 має зіграти проти Академії Пушкаша.

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