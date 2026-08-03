Аргентинський клуб виступатиме у формі з написом про Фолклендські острови та зображенням Мессі на честь півфіналу ЧС-2026

Аргентинський клуб Альміранте Браун розмістив на своїй формі напис "Фолклендські острови належать Аргентині" на честь святкування своєї збірної під час перемоги у півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, такий вибір дизайну був зумовлений банером "Мальвінські острови – аргентинські", який гравці "Альбіселести" продемонстрували публіці після перемоги над підопічними Томаса Тухеля (2:1). Також на новому комплекті екіпірування аргентинської команди зображений Ліонель Мессі.

Marca

Зазначимо, що Альміранте Браун виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Аргентини. Наразі команда перебуває на четвертій позиції у турнірній таблиці та претендує на вихід у плейоф чемпіонату.

Після завершення світової першості ФІФА відкрила дисциплінарне провадження внаслідок показу цього банера та інших дій підопічних Ліонеля Скалоні протягом турніру.

Додамо, що про демонстрацію банера про Фолклендські острови окремо висловився голова робочої групи Білого дому з питань ЧС-2026 Ендрю Джуліані та захистив гравців "Альбіселесте", зазначивши, що подібні заяви можна робити на території Америки, оскільки це відповідає першій поправці Конституції США про свободу слова.