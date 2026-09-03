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Оплески на честь легенди: по всій Аргентині зупинятимуть матчі для вшанування Мессі

Денис Іваненко — 3 вересня 2026, 08:18
Оплески на честь легенди: по всій Аргентині зупинятимуть матчі для вшанування Мессі
Ліонель Мессі
Getty Images

Аргентинська футбольна асоціація вирішила особливим чином вшанувати Ліонеля Мессі, який напередодні оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Про це повідомляє TyC Sports.

У наступному турі всіх категорій чоловічих і жіночих дисциплін (великий футбол, футзал та пляжний футбол) матчі зупинятимуться на 10-й хвилині першого тайму. Після цього відбуватиметься хвилина оплесків на честь 8-разового володаря "Золотого м'яча".

Крім того, на тих стадіонах, де є великі екрани, в цей час будуть показувати відео, підготовлене місцевою Асоціацією. Ліонель виступав за збірну Аргентини під 10-м номером, через що й обрали цю хвилину.

Вперше таку акцію провели під час поєдинку 1/8 фіналу Кубку Аргентини Велес Сарсфілд – Бока Хуніорс. Він відбувся в ніч із 2 на 3 вересня.

Нагадаємо, що Мессі є найкращим бомбардиром та асистентом "альбіселесте". Він провів за національну команду 207 матчів, у яких забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

Ліонель є чемпіоном світу та 2-разовим переможцем Копа Америка. Також двічі поступався у фіналі мундіалів (2014, 2026).

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