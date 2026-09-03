Оплески на честь легенди: по всій Аргентині зупинятимуть матчі для вшанування Мессі

Аргентинська футбольна асоціація вирішила особливим чином вшанувати Ліонеля Мессі, який напередодні оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Про це повідомляє TyC Sports.

У наступному турі всіх категорій чоловічих і жіночих дисциплін (великий футбол, футзал та пляжний футбол) матчі зупинятимуться на 10-й хвилині першого тайму. Після цього відбуватиметься хвилина оплесків на честь 8-разового володаря "Золотого м'яча".

Крім того, на тих стадіонах, де є великі екрани, в цей час будуть показувати відео, підготовлене місцевою Асоціацією. Ліонель виступав за збірну Аргентини під 10-м номером, через що й обрали цю хвилину.

Вперше таку акцію провели під час поєдинку 1/8 фіналу Кубку Аргентини Велес Сарсфілд – Бока Хуніорс. Він відбувся в ніч із 2 на 3 вересня.

MINUTO 10 Y PARTIDO DETENIDO PARA HOMENAJEAR A MESSI



Zunino detuvo el juego entre Boca y Vélez para ovacionar al Capitán, que anunció su retiro de la Selección Argentina. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NawG4igUOe — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Нагадаємо, що Мессі є найкращим бомбардиром та асистентом "альбіселесте". Він провів за національну команду 207 матчів, у яких забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

Ліонель є чемпіоном світу та 2-разовим переможцем Копа Америка. Також двічі поступався у фіналі мундіалів (2014, 2026).