Клуб Яремчука переміг у номінації "клуб-відкриття" від Globe Soccer

Грецький Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук, переміг у номінації "клуб-відкриття" на Globe Soccer Awards.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🏆 OFFICIAL: Club Revelation Award at Globe Soccer Awards, Olympiacos. pic.twitter.com/eoKSFWtDt1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024

У сезоні-2023/24 грецький колектив здобув перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину.

Олімпіакос підписав контракт із 28-річним українцем влітку 2024 року. Нагадаємо, за останніми чутками, вже в січні Яремчук може залишити грецьку команду.

В Олімпіакосі здивовані тим, що в національній збірній українець показує зовсім інший футбол. "Червоно-білі" вже навіть визначилися з ціною на 29-річного нападника.