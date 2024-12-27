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Клуб Яремчука переміг у номінації "клуб-відкриття" від Globe Soccer

Микола Дендак — 27 грудня 2024, 19:32
Клуб Яремчука переміг у номінації клуб-відкриття від Globe Soccer
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос

Грецький Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук, переміг у номінації "клуб-відкриття" на Globe Soccer Awards.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У сезоні-2023/24 грецький колектив здобув перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину.

Олімпіакос підписав контракт із 28-річним українцем влітку 2024 року. Нагадаємо, за останніми чутками, вже в січні Яремчук може залишити грецьку команду.

В Олімпіакосі здивовані тим, що в національній збірній українець показує зовсім інший футбол. "Червоно-білі" вже навіть визначилися з ціною на 29-річного нападника.

Олімпіакос Роман Яремчук

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