Колісник: Карраско покинув ЛНЗ через постійні тривоги та атаки дронів
Андрій Колісний
ЛНЗ
Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник розповів, що колишній тренер команди Андрес Карраско покинув клуб через постійні тривоги та атаки дронів. Він не витримав цієї напруги.
Слова Колісника передає пресслужба клубу.
"У нас була комплексна проблема з Андресом Карраско, яка виникла з жовтня. Саме тоді почалися більші проблеми з повітряними тривогами та прольотами дронів. Іспанський спеціаліст не витримав цієї напруги. Ми не можемо засуджувати це, адже ми вже живемо в іншій реальності, звикли до цього. А для нього це було справжнім шоком, він не впорався з психологічним тиском", – сказав Колісник.
Також генеральний директор ЛНЗ розповів, як на такі обставини реагують легіонери команди. Він сказав, що найбільший тиск футболісти відчувають від своєї родини.
"В українському колективі вони бачать, що ми нормально реагуємо на все, нормально існуємо. Але коли вони телефонують своїм родинам і розповідають про ситуацію, починається психологічний тиск саме від близьких. Коли тебе діти просять: "Тату, будь ласка, повернись", – психологічно тримати себе дуже важко. А коли головний тренер не в найкращому психологічному тонусі, це передається на команду".
Нагадаємо, замість Карраско ЛНЗ призначив Романа Григорчука у грудні 2024 року. Перед цим українського спеціаліста звільнили з Нефтчі.