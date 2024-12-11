ЛНЗ відсторонив головного тренера від роботи – джерело
Андрес Карраско
Фото ЛНЗ
Головний тренер черкаського ЛНЗ Андрес Карраско знаходиться на межі звільнення з клубу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Спеціаліст фактично вже не тренує команду та чекає остаточного рішення своєї долі у клубі, яку буде оголошено після 15 грудня.
Наразі основний склад ЛНЗ тренується під керівництвом штабу U-19 на чолі з Артемом Чорнієм.
За підсумками 16 зіграних турів, черкаський клуб розмістився на 10 місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.
Наступний матч ЛНЗ зіграє 14 грудня проти Олександрії, після чого команди підуть на зимову перерву.