ЛНЗ відсторонив головного тренера від роботи – джерело

Головний тренер черкаського ЛНЗ Андрес Карраско знаходиться на межі звільнення з клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Спеціаліст фактично вже не тренує команду та чекає остаточного рішення своєї долі у клубі, яку буде оголошено після 15 грудня.

Наразі основний склад ЛНЗ тренується під керівництвом штабу U-19 на чолі з Артемом Чорнієм.

За підсумками 16 зіграних турів, черкаський клуб розмістився на 10 місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.

Наступний матч ЛНЗ зіграє 14 грудня проти Олександрії, після чого команди підуть на зимову перерву.