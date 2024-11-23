Найбільшою проблемою було поле: Карраско – про поразку ЛНЗ від Ворскли

Головний тренер ЛНЗ Андрес Карраско прокоментував поразку від Ворскли у 14-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його команда була недостатньо ефективною.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Важке поле? Так, ми знали, що це буде дуже важко для команди. Я думаю, що ми добре адаптувалися, ми знали, що треба було робити, і ми це показали в 1-му таймі. Ми пропустили несправедливий гол з точки зору гри, а потім хотіли продовжити робити те саме, що робили, тому що не було нічого, що ми могли змінити, тому що в таких погодних умовах важко грати.

У нас була подача, а потім ми вже обороняємося біля наших воріт. Це про ефективність. Коли ти недостатньо ефективний – це важко.

Вони просто більш ефективно використали моменти, які в них були. У нас, напевно, було більше моментів, але ми їх не конвертували в голи. Так, поле було найбільшою проблемою, тому що кожна дія стає важкою при такому газоні. Ми намагалися показати нашу найкращу гру.



Чи вплинуло вилучення нашого гравця на гру? Я так не думаю, тому що ми не пропускали після цього. Єдина проблема в тому, що ми не могли створювати достатньо. Тут немає питань до рефері, це просто те, що трапляється. Але це ускладнює роботу решті команди, особливо коли ми тільки випускаємо двох гравців, які готові змінити гру, і вони виходять у поганій для команді ситуації після вилучення", – сказав Карраско.