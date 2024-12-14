Перелякане Динамо та питання честі у Кривому Розі. Головні інтриги 17 туру УПЛ

У останньому перед зимовою перервою ігровому колі Української Прем'єр-ліги вболівальники мають надію отримати яскраві та результативні виступи команд. Однак свої корективи вносить погода та накопичена втома. У кращій лізі світу заплановано проведення усіх 8 матчів, і шанувальникам футболу є на що подивитися, та з чого вибрати.

Чемпіон продовжує розповідати про найцікавіше перед стартом поєдинків у ще одному ігровому колі УПЛ. Цього разу наше око впало на матчі за участі ЛНЗ, Кривбаса, Полісся та Динамо.

Чи оговтається після чутливої невдачі Олександрія?

Поразкою від Динамо у попередньому турі команда Руслана Ротаня попрощалася з серією без невдач довжиною в 21(!) матч на внутрішній арені. Втім, враховуючи більш ніж міцний запас міцності, накопичений у попередніх поєдинках, а головне – все ще переконливий малюнок гри, для "агрономів" перед матчем з ЛНЗ відкриваються непогані перспективи одразу на шлях перемог і повернутися.

ФК Олександрія

Такому розвитку подій сприяє й стан суперника. Черкащани залишилися без тренера, який створив обличчя команди з початку сезону. Андрес Карраско почав у ЛНЗ з привабливих результатів та прищепив колективу з немалою кількістю легіонерів симпатичний почерк, однак з часом втратив контроль над процесами в команді. Успішно протистояти ще вчора лідеру ліги без нового затвердженого на постійній основі наставника в такий складний для тебе час змін та нестабільності – завдання з зірочкою.

Хто переможе у надпринциповому протистоянні Кривого Рога та Львова?

Неприємний епізод поза межами поля, який трапився у грі першого кола між Карпатами та Кривбасом у Львові, точно є одним із найгучніших скандалів першої частини сезону. Слова, які вимовив один із наставників "левів" на адресу тренерського штабу опонента, не просто говорять про рівень культури цієї людини в футболі, а й кидають серйозну тінь на Карпати як клуб. Тож Юрія Вернидуба, який напередодні другої гри команд у сезоні зробив промовисту заяву, зрозуміти можна.

Та найцікавішого варто чекати якраз на полі. Настрій наставника господарів точно передасться футболістам, не залишиться в боргу й амбітний Владислав Лупашко. Не менш важливим є й турнірне значення протистояння. Зустрічаються 4 та 6 команди ліги, між якими лише 4 бали. У випадку перемоги криворіжців господарі матимуть шанс наблизитися до Шахтаря та поставити собі за мету в перспективі поборотися вже за місце в трійці. За умови 3 балів для гостей Карпати можуть обійти Полісся й будувати плани навіть спробувати зачепитися за єврокубки.

Чи закінчить Ашур з того, з чого й почав?

Коли Полісся на початку сезону гучно пролетіло повз мінімальну перспективу у єврокубках, без шансів поступившись словенській Олімпії, над новим наставником команди зібралися хмари після перших же матчів на чолі "вовків". Імад Ашур не зумів організувати в єдине ціле колектив з більш ніж пристойним, за мірками цієї УПЛ, підбором виконавців, на фоні ще більш вражаючих інвестицій.

ФК Полісся

Невдачу в Лізі конференцій "перекрила" сенсаційна перемога над Шахтарем у першому ж матчі сезону в УПЛ. Вікторія над "гірниками" показала, що в Полісся Ашура потенціал є, а 10-матчева серія без поразок довела, що молодий наставник може дивувати і приємно. Та з початку листопада житомирці відверто посипалися. 6 ігор без перемог, 4 поразки та вже 5 позиція у таблиці з загрозою сповзання навіть на 7 місце – аж ніяк не той результат, якого очікує від свого протеже Геннадій Буткевич. Щоб "вибачитися" перед амбіційним власником та своїми шанувальниками, Ашуру залишається лише одне – перемогти Шахтар вдруге в сезоні. Однак це той випадок, коли між словами та справою якщо не прірва, то добрячий природний бар'єр виміром не в один метр завширшки. Цього разу до сюрпризів з боку Полісся "гірники" будуть готові. Тож сценарій, згідно з яким "український Гвардіола" таки фінішує фактично там, де стартував, доволі вірогідний.

Яким постане Динамо після чергової ганьби в єврокубках?

Ще одна свиня від чинного віцечемпіона для уболівальників на міжнародній арені продемонструвала, що відчуття дна в команди Олександра Шовковського нема. Коли ти вкотре програєш клубу з іншої країни без будь-яких реальних докорів сумління, ти ставиш під сумнів сам принцип професійного відношення до справи. У випадку з Динамо становище ускладнюється стабільним небажанням основних дійових осіб на футбольному полі враховувати в наступному матчі елементарне – наприклад, такі банальні речі, як власна та клубна честь та гідність.

ФК Динамо

На щастя для "біло-синіх", такого рівня протидію, як у Лізі Європи, в нинішньому чемпіонаті України зустрінеш хіба що в найсміливіших уявленнях шанувальників суперників. Рівненський Верес не приїде в столицю відбувати номер, але потенціал та можливості команди Олега Шандрука обмежені. До слова, як і столичний клуб, у попередньому матчі "чорно-червоні" зазнали приниження від суперника, коли отримали від Карпат 5 голів без відповіді у свої ворота. Та якщо рівняни зможуть відійти від удару швидше, ніж опонент, а для цього у них на відчутних 5 днів більше, враховуючи пригнічений стан цього безхарактерного Динамо, в останньому матчі року в УПЛ може статися сенсація.