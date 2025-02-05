Григорчук: Ребров сказав гравцям ЛНЗ, що кожен може потрапити в збірну України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час спілкування з гравцями черкаського ЛНЗ сказав, що в його команду може потрапити кожен.

Про це у розмові з Українським футболом повідомив наставник черкасців Роман Григорчук.

" Ви знаєте, зустріч з тренером національної збірної – це завжди такий добрий сигнал для футболістів. Сам Ребров, коли коротко виступав перед хлопцями, підкреслював, що дорога в його команду відкрита для усіх. І ми бачимо приклади, що це дійсно так.

Тренер має повну інформацію й усе бачить. Будь-який футболіст може потрапити до національної збірної. А це, я думаю, є величезним досягненням для гравця. Це найбільш повноцінне життя, якщо футболіст грає в клубі, що виступає у єврокубках, й грає в збірній своєї країни. Це просто прекрасна картина ", – сказав Григорчук.

Нагадаємо, ЛНЗ оголосив про призначення Григорчука у грудні 2024 року. Перед цим українського спеціаліста звільнили з Нефтчі.

На цій посаді український фахівець змінив Адреса Карраско. Раніше черкаський колектив розірвав контракт зі своїм легіонером.