ЛНЗ після відставки Карраско зіграв унічию з Олександрією: огляд матчу УПЛ

Черкаський ЛНЗ та Олександрія розписали мирову в останньому турі Української Прем'єр-ліги перед зимовою паузою.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Це був перший матч черкасців після відставки Адреса Карраско з посади головного тренера.

Огляд

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 14 грудня

Олександрія – ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Філіппов, 1:1 – 65 Яшарі

Олександрія йде на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі. ЛНЗ перервав свою чотириматчеву серію поразок та з 19 балами розташувався на 9-й сходинці.

Нагадаємо, що 17-й тур УПЛ стартував матчем, у якому Ворскла програла Лівому берегу на своєму полі.