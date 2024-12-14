ЛНЗ після відставки Карраско зіграв унічию з Олександрією: огляд матчу УПЛ
УПЛ
Черкаський ЛНЗ та Олександрія розписали мирову в останньому турі Української Прем'єр-ліги перед зимовою паузою.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Це був перший матч черкасців після відставки Адреса Карраско з посади головного тренера.
Огляд
Чемпіонат України – УПЛ
17 тур, 14 грудня
Олександрія – ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45+2 Філіппов, 1:1 – 65 Яшарі
Олександрія йде на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі. ЛНЗ перервав свою чотириматчеву серію поразок та з 19 балами розташувався на 9-й сходинці.
Нагадаємо, що 17-й тур УПЛ стартував матчем, у якому Ворскла програла Лівому берегу на своєму полі.