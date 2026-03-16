Фіорентина розгромила Кремонезе у битві аутсайдерів Серії А

У понеділок, 16 березня, 29 тур італійської Серії А завершився матчем між Кремонезе та Фіорентиною.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1 на користь "фіалок".

Гості у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу завдяки голам Парізі та Пікколі. На початку другої половини рахунок до розгромного довів Додо.

Кремонезе відповів голом престижу від Окереке, однак Альберт Гудмундссон встановив остаточний рахунок у грі.

Перемога дозволила Фіорентині на 4 бали відірватися від зони вильоту. Кремонезе наразі перебуває на 18-й сходинці турнірної таблиці з 24 очками.

Голи: 0:1 – 25 Парізі, 0:2 – 32 Пікколі, 0:3 – 49 Додо, 1:3 – 57 Окереке, 1:4 – 70 Гудмундссон

Напередодні Мілан поступився Лаціо, а Дженоа Малиновського обіграла Верону.