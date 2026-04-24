Наполі – Кремонезе: чи прогнозують букмекери сенсацію в матчі Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 34 туру італійської Серії А сезону-2025/26, в якому Наполі вдома прийматиме Кремонезе.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,35. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 10,00, на нічию – 5,00.

Поєдинок відбудеться 24 квітня на "Стадіо Дієго Армандо Марадона". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 28 грудня 2025 року. Той матч завершився перемогою неаполітанців з рахунком 2:0, де дублем відзначився Расмус Гейлунн.

Зазначимо, що наразі Наполі посідає третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Кремонезе – 17-ту. Вони мають у своєму активі 66 і 28 очок відповідно.

