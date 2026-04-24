Наполі може достроково втратити шанси на чемпіонство у Серії А

Сьогодні, 24 квітня, відбудеться потенційно вирішальний матч для Наполі в боротьбі за чемпіонство Серії А, в якому неаполітанці прийматимуть Кремонезе.

До кінця чемпіонату Італії залишилося лише 5 турів, включно з 34-м, у межах якого й зустрінуться команди. Наразі Наполі поступається Інтеру на 12 очок, тож поразка або нічия стане фатальною, якщо Інтер набере більше балів у грі з Торіно.

Поєдинок відбудеться 24 квітня на "Стадіо Дієго Армандо Марадона". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,35. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 10,00, на нічию – 5,00.

