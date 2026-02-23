Клуб Серії А призначив нового тренера після розгрому від Дженоа

Італійський Торіно оголосив про призначення новим тренером команди Роберто Д'Аверса.

Про це повідомив офіційний сайт "биків".

50-річний фахівець підписав контракт до кінця сезону. На тренерському містку Д'Аверс замінив Марко Батоні після розгромної поразки від Дженоа (0:3) у матчі 26 туру Серії А.

Під час ігрової кар'єри Роберто змінив 15 команд. Вихованець Мілана не зіграв жодного матчу за основу "россонері", переважно виступаючи за маловідомі італійські клуби.

На тренерській ниві найбільшим досягненням Д'Аверса стала робота з Пармою, яку він вивів із Серії С до елітного дивізіону. Згодом він очолював Лечче, Сампдорію та Емполі, з яким вилетів із Серії А у минулому сезоні.

Після 26 турів чемпіонату Італії Торіно йде на 15 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 27 очок. Починаючи з 1 лютого 2026 року команда не може здобути перемогу в першості.

