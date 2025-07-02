Новачок Серії А призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Кремонезе став Давіде Нікола.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

На посаді головного тренера Кремонезе він замінив Джованні Строппу, який у минулому сезоні вивів команду в еліту через плейоф. Строппа був звільнений 13 червня.

Нікола підписав контракт із Кремонезе на два роки – до літа 2027 року. Попереднім місцем роботи 52-річного фахівця був Кальярі, звідки його звільнили на початку червня.

Нікола очолював Кальярі з літа минулого року. Під його керівництвом команда завершила сезон-2024/25 на 15 місці в турнірній таблиці Серії А з 36 очками в активі, зумівши уникнути вильоту в Серію В.

52-річний фахівець відомий як один із головних фахівців із порятунку команд від вильоту в італійському футболі. Нікола зумів врятувати від пониження в класі у складних ситуаціях Кротоне, Торіно, Салернітану та Емполі. Також працював із Лумеццане, Ліворно, Барі, Удінезе та Дженоа.