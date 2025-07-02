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Новачок Серії А призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 2 липня 2025, 15:23
Новачок Серії А призначив нового головного тренера
Давіде Нікола
ФК Кальярі

Новим головним тренером Кремонезе став Давіде Нікола.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

На посаді головного тренера Кремонезе він замінив Джованні Строппу, який у минулому сезоні вивів команду в еліту через плейоф. Строппа був звільнений 13 червня.

Нікола підписав контракт із Кремонезе на два роки – до літа 2027 року. Попереднім місцем роботи 52-річного фахівця був Кальярі, звідки його звільнили на початку червня.

Нікола очолював Кальярі з літа минулого року. Під його керівництвом команда завершила сезон-2024/25 на 15 місці в турнірній таблиці Серії А з 36 очками в активі, зумівши уникнути вильоту в Серію В.

52-річний фахівець відомий як один із головних фахівців із порятунку команд від вильоту в італійському футболі. Нікола зумів врятувати від пониження в класі у складних ситуаціях Кротоне, Торіно, Салернітану та Емполі. Також працював із Лумеццане, Ліворно, Барі, Удінезе та Дженоа.

Кремонезе Давіде Нікола

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