Аль-Хіляль назвав терміни відновлення Неймара після травми

Клуб Неймара Аль-Хіляль підтвердив факт отримання бразильським форвардом травми. Йдеться про розтягнення підколінного сухожилля.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

За прогнозами лікарів, відновлення Неймара триватиме 4-6 тижнів. Раніше головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш заявив, що бразилець пропустить всього два тижні.

У понеділок, 4 листопада, Неймар у матчі проти Естеглаля вийшов на заміну на 58-й хвилині замість Абдули Аль Хамдана, проте на 87-й хвилині покинув поле. Бразилець схопився за стегно після того, як виконав прискорення, і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Мохаммед Аль Кахтані.

Нагадаємо, лише 21 жовтня Неймар вийшов на поле вперше за 369 днів. Форвард пропустив рік через розрив хрестоподібних зв’язок коліна та травму меніска. Матч проти Естеглаля (перемога 3:0) був для нього другим після повернення.