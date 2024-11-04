Неймар отримав травму в другому матчі після повернення

Зірковий форвард Аль-Хіляля Неймар отримав нову травму. Це сталося у поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів Азії проти іранського Естеглаля (Тегеран).

32-річний бразилець вийшов на заміну на 58-й хвилині замість Абдули Аль Хамдана, проте на 87-й хвилині покинув поле. Неймар схопився за стегно після того, як виконав прискорення, і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Мохаммед Аль Кахтані.

Нагадаємо, лише 21 жовтня Неймар вийшов на поле вперше за 369 днів. Форвард пропустив рік через розрив хрестоподібних зв’язок коліна та травму меніска. Матч проти Естеглаля (перемога 3:0) був для нього другим після повернення.

Раніше повідомлялося про те, що Неймар може повернутися в Сантос влітку 2025 року.