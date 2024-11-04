Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Неймар отримав травму в другому матчі після повернення

Олег Дідух — 4 листопада 2024, 22:43
Неймар отримав травму в другому матчі після повернення
Неймар
Getty Images

Зірковий форвард Аль-Хіляля Неймар отримав нову травму. Це сталося у поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів Азії проти іранського Естеглаля (Тегеран).

32-річний бразилець вийшов на заміну на 58-й хвилині замість Абдули Аль Хамдана, проте на 87-й хвилині покинув поле. Неймар схопився за стегно після того, як виконав прискорення, і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Мохаммед Аль Кахтані.

Нагадаємо, лише 21 жовтня Неймар вийшов на поле вперше за 369 днів. Форвард пропустив рік через розрив хрестоподібних зв’язок коліна та травму меніска. Матч проти Естеглаля (перемога 3:0) був для нього другим після повернення.

Раніше повідомлялося про те, що Неймар може повернутися в Сантос влітку 2025 року.

Аль-Хіляль Неймар травма Азійська Ліга чемпіонів

Аль-Хіляль

Неймар може повернутися у рідний клуб влітку 2025 року
Готується до переходу в Інтер Маямі? Неймар придбав земельну ділянку у Флориді
Травма позаду: Неймар вийшов на поле вперше за 369 днів
Неймар: Кожний день поза полем для мене – це страждання
Неймар готовий повернутися на поле після річної відсутності

Останні новини